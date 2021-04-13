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Ушел "золотой голос": что говорил Борткевич о "Песнярах", Мулявине и Трампе
13.04.2021 14:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
О дебюте в "Песнярах"
Это был первый концерт в колонном зале Дома Союзов, я вышел, спел "Александрину", и уже потом качали меня. Никаких вопросов не было, все вышло очень хорошо, я даже не стушевался, не волновался. Хотя площадка знаковая, тяжелая, ты стоишь ― полметра до первого ряда, сзади оркестр, маленькая площадочка, а слева ложи, там Слиженко, Утесов.
© Sputnik Александр Кривошеев
Тогда это был творческий вечер Петруся Бровки, который написал стихи к "Александрине". Это первая песня, которую я спел, и первая песня, которую написал Владимир Георгиевич Мулявин.
Слава богу, прошло хорошо, потому что там были и Машеров, и председатель Госстроя Король, который принял мой диплом, ему понравился мой кинотеатр, который сейчас "Октябрь". Но я был молод и почти вообще не волновался.
О работе в "Песнярах"
Владимир Мулявин очень обрадовался, столько людей перепробовал, ему нужен был солист. И он не хотел просто солиста, он хотел музыканта-солиста. Подошел я просто.
Пару лет вообще не осознавал, как это ― в "Песняры" попасть. Побудешь, а потом тебя выгонят или еще чего. Не верил, что все это будет так долго и станет судьбой, но потом мы срослись. Это не было работой, это было удовольствие. Труд, конечно. Он (Мулявин ― Sputnik) нас гонял, потому что надо было.
По три концерта и между концертами какой-то прерывчик, нам приносили покушать, и репетиция. И так каждый день с утра.
О Владимире Мулявине
© Sputnik Вячеслав Шарапов
Если новая песня выходит и она не так пошла на публике, как ему (Владимиру Мулявину ― Sputnik) хотелось, все ― она выбрасывалась. Он чувствовал, он понимал, что такое шлягер, что пойдет. Он не любил шлягеры, особенно простые песни типа "Вологды", но он чувствовал, что это идет на публику и будет жить. Таким образом, у нас столько старого материала осталось, который очень хороший.
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