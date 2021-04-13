Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Ушел "золотой голос": что говорил Борткевич о "Песнярах", Мулявине и Трампе

О дебюте в "Песнярах"

Это был первый концерт в колонном зале Дома Союзов, я вышел, спел "Александрину", и уже потом качали меня. Никаких вопросов не было, все вышло очень хорошо, я даже не стушевался, не волновался. Хотя площадка знаковая, тяжелая, ты стоишь ― полметра до первого ряда, сзади оркестр, маленькая площадочка, а слева ложи, там Слиженко, Утесов.

Тогда это был творческий вечер Петруся Бровки, который написал стихи к "Александрине". Это первая песня, которую я спел, и первая песня, которую написал Владимир Георгиевич Мулявин.

Слава богу, прошло хорошо, потому что там были и Машеров, и председатель Госстроя Король, который принял мой диплом, ему понравился мой кинотеатр, который сейчас "Октябрь". Но я был молод и почти вообще не волновался.

О работе в "Песнярах"

Владимир Мулявин очень обрадовался, столько людей перепробовал, ему нужен был солист. И он не хотел просто солиста, он хотел музыканта-солиста. Подошел я просто.

Пару лет вообще не осознавал, как это ― в "Песняры" попасть. Побудешь, а потом тебя выгонят или еще чего. Не верил, что все это будет так долго и станет судьбой, но потом мы срослись. Это не было работой, это было удовольствие. Труд, конечно. Он (Мулявин ― Sputnik) нас гонял, потому что надо было.

По три концерта и между концертами какой-то прерывчик, нам приносили покушать, и репетиция. И так каждый день с утра.

О Владимире Мулявине

У него такой принцип был: когда новая песня написана, он говорил: "Сегодня выпускаем". Он нас так пугал, потому что у него никогда не выходило ничего непрофессионального. Мы должны были все настолько железно знать, но тем не менее, в любой день эта вещь могла выйти.

Если новая песня выходит и она не так пошла на публике, как ему (Владимиру Мулявину ― Sputnik) хотелось, все ― она выбрасывалась. Он чувствовал, он понимал, что такое шлягер, что пойдет. Он не любил шлягеры, особенно простые песни типа "Вологды", но он чувствовал, что это идет на публику и будет жить. Таким образом, у нас столько старого материала осталось, который очень хороший.

О Дональде Трампе

В интервью радио Sputnik Леонид Борткевич рассказывал, как много лет назад вместе со своей второй женой, олимпийской чемпионкой Ольгой Корбут гостил в резиденции Дональда Трампа в Палм-Бич.

"Трамп очень большой поклонник Ольги Корбут. Он подарил ей кольцо с 6-тикаратным бриллиантом. Мы гостили у него около трех недель, он рассказывал о себе, как он начинал бизнес. Трамп — настоящее воплощение американской мечты", — говорил Борткевич.

Читайте также другие интервью Леонида Борткевича