Исследование объяснило, почему некоторые люди всегда хотят есть

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Команда из Королевского колледжа Лондона и медицинской научной компании ZOE выяснила, почему некоторые люди не могут похудеть и постоянно чувствуют себя голодными. Две недели ученые собирали данные об уровне сахара в крови у 1070 человек. Анализы брали после завтрака и одного из последующих приемов пищи на протяжении дня — всего восемь тысяч завтраков и 70 тысяч других приемов пищи, пишет Naked Science .



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Стандартный завтрак состоял из кексов. Они содержали одинаковое количество килокалорий, но различались по количеству углеводов, белков, жиров и клетчатки. Участники также проходили тест на реакцию сахара в крови натощак, чтобы измерить, как организм его перерабатывает.

Еще они носили системы непрерывного мониторирования глюкозы (CGMs) для измерения уровня сахара в крови в течение всего периода исследования, а также устройство для контроля активности и сна. Кроме того, испытуемые записывали уровни голода и концентрации с помощью приложения для телефона. А также точно указывали, когда и что ели. Подробности работы опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Предыдущие исследования выявили, что уровень сахара в крови повышается в первые два часа после еды. Это так называемый пик. Теперь анализ показал, что у некоторых есть «провалы» уровня сахара через два-четыре часа после пика. Уровень сахара у них быстро падал ниже исходного уровня, но затем возвращался обратно.

Оказалось, такие люди испытывают более сильное чувство голода. А также чаще едят — в среднем перерывы между приемами пищи у них короче на полчаса. Кроме того, они съедают на 312 килокалорий больше, чем люди, не переживающие «провалов». Потенциально это прибавляет им около девяти килограммов лишнего веса за год. «Наше открытие показывает, что резкое падение уровня сахара в крови влияет на чувство голода. Это может помочь худеющим контролировать аппетит. А вместе с ним — вес и здоровье», — отметила профессор Ана Вальдес, соавтор работы.

Исследователи не обнаружили связи между возрастом, весом, ИМТ и уровнем сахара в крови. Хотя заметили, что у мужчин «провалы» наблюдаются чаще, чем у женщин. Кроме того, оказалось, что вероятность резкого снижения уровня сахара в крови может меняться в ответ на прием одной и той же пищи в разные дни. А также зависит от метаболизма, активности и ежедневного меню. Таким образом, выбор продуктов способен снизить чувство голода.