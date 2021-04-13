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Агентство Reuters впервые возглавила женщина

13.04.2021 15:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Алессандра Галлони назначена главным редактором Reuters.



Она стала первой женщиной на этом посту с момента основания новостного агентства, которому уже 170 лет.

Галлони родом из Рима, и на посту руководителя она сменит американца Стивена Адлера. Последний возглавлял Reuters 10 лет и сейчас решил уйти на пенсию.

Алессандре Галлони всего 47 лет, и ей предстоит стать руководителем около 2,5 тыс. журналистов по всему миру. Она окончила Гарвард и Лондонскую школу экономики, говорит на четырех языках. Галлони 13 лет проработала в газете The Wall Street Journal, где прошла путь от бизнес-корреспондента в Лондоне до главы южноевропейского бюро.

С 2013 года она трудится в Reuters. Сначала Алессандра заняла пост редактора по Южной Европе, а также писала колонки на тему предпринимательской деятельности. Следующим этапом в ее карьере стала должность главного редактора мировых новостей.
 
Теги: Новости
 
 
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Алессандра Галлони назначена главным редактором Reuters.
 
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