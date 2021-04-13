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Лукашенко улетел в Азербайджан
Источник материала: Навiны
Начался двухдневный визит Александра Лукашенко в Азербайджан, центральным событием которого станут его переговоры с президентом Ильхамом Алиевым.
Ожидается, что правители дважды будут встречаться: первый раз сегодня (беседа будет носить неформальный характер) и второй завра (официальные переговоры).
Стороны планируют рассмотреть целый ряд вопросов.
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Начался двухдневный визит Александра Лукашенко в Азербайджан, центральным событием которого станут его переговоры с президентом Ильхамом Алиевым.
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