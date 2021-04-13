Лукашенко улетел в Азербайджан

Начался двухдневный визит Александра Лукашенко в Азербайджан, центральным событием которого станут его переговоры с президентом Ильхамом Алиевым.





Ожидается, что правители дважды будут встречаться: первый раз сегодня (беседа будет носить неформальный характер) и второй завра (официальные переговоры).

Стороны планируют рассмотреть целый ряд вопросов.