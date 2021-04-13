Глава Минска предложил альтернативу строительству отдельно стоящих паркингов у домов

Источник материала: Tut.by

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сказал, что альтернативой отдельно стоящим паркингам могло бы стать проектирование новых домов с парковками вместо первых этажей. Он также предложил Минскому домостроительному комбинату заняться разработкой таких типовых серий. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Сегодня Владимир Кухарев встретился с работниками Минского домостроительного комбината. В числе прочего люди коснулись проблемы дефицита парковочных мест во дворах, решить которую, по их мнению, могло бы строительство паркингов.

Владимир Кухарев сказал, что горожане не очень охотно идут на эти дополнительные затраты. Альтернативой отдельно стоящим паркингам могло бы стать проектирование новых домов с парковками вместо первых этажей. Особенно это актуально в электрических многоэтажках, в которых не требуется предусматривать большие пространства техподполий под теплоузлы и котлы. И Минский домостроительный комбинат мог бы заняться разработкой таких типовых серий.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Кухарев констатировал, что участки под паркинги возле МКАД не сильно интересуют инвесторов, и задумался о том, чтобы изменить их функциональное назначение на более привлекательное для бизнеса. Тогда же мы писали о причинах , почему бизнесмены не рвутся осваивать эти земли. Общий вывод: в таких проектах пока нет экономики.