Жена увлеклась онлайн-покупками на карантине. Муж это не оценил, и вот как она его разыграла

Источник материала: Tut.by

Кому из нас не нравится делать покупки в интернете с доставкой на дом? Согласитесь, это приятное удовольствие. Тем более на карантине, в период, когда многие оффлайн магазины закрыты. Вот и пользователь TikTok Мелисса Билер обожает покупать онлайн. Только для ее мужа, на чьи деньги девушка занимается шопингом, это хобби жены влетает в копеечку. Он неоднократно просил ее поубавить потребительский аппетит, но девушка не слушала. А недавно и вовсе решила посмеяться над ним. Посмотрите, каким способом.

Оказалось, Мелисса долгое время не выбрасывала коробки от товаров, которые приходили ей на дом, а прятала их в укромном месте. В один прекрасный момент девушка вынесла их ко входной двери, а для пущей убедительности попросила курьера сделать вид, что он только что доставил все эти вещи. Собственно, в этот момент с работы вернулся муж. Остался невыясненным лишь мотив, который заставил жену поступить именно так, ведь вряд ли после такого розыгрыша муж «потеплеет» к ее расточительности. В TikTok видео с пранком посмотрели более 3 миллионов раз.