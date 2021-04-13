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Жена увлеклась онлайн-покупками на карантине. Муж это не оценил, и вот как она его разыграла

13.04.2021 15:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кому из нас не нравится делать покупки в интернете с доставкой на дом? Согласитесь, это приятное удовольствие. Тем более на карантине, в период, когда многие оффлайн магазины закрыты. Вот и пользователь TikTok Мелисса Билер обожает покупать онлайн. Только для ее мужа, на чьи деньги девушка занимается шопингом, это хобби жены влетает в копеечку. Он неоднократно просил ее поубавить потребительский аппетит, но девушка не слушала. А недавно и вовсе решила посмеяться над ним. Посмотрите, каким способом.

@melissabeeler2

I pulled the BEST prank on my husband. ##marriagehumor ##tiktokmom ##pregnant ##pregnancy ##onlineshopping ##fyp ##foryoupage ##prank ##marriedlife

♬ original sound - MelissaBeeler

Оказалось, Мелисса долгое время не выбрасывала коробки от товаров, которые приходили ей на дом, а прятала их в укромном месте. В один прекрасный момент девушка вынесла их ко входной двери, а для пущей убедительности попросила курьера сделать вид, что он только что доставил все эти вещи. Собственно, в этот момент с работы вернулся муж. Остался невыясненным лишь мотив, который заставил жену поступить именно так, ведь вряд ли после такого розыгрыша муж «потеплеет» к ее расточительности. В TikTok видео с пранком посмотрели более 3 миллионов раз. 

 
 
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Бьемся об заклад, что этот розыгрыш глава семьи запомнит надолго.
 
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