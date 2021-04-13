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В Беларуси временно запретили Nivea

13.04.2021 15:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Беларуси введена временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea, сообщил Минздрав. Министерство выявило нарушения правил продажи и несоблюдение сроков годности.

Данное постановление подписал 6 апреля заместитель министра — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

«Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции. По отдельным наименованиям парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза „О безопасности парфюмерно-косметической продукции“ в части маркировки. В частности, маркировка не содержит информации о наименовании и месте нахождения организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя, либо название продукции не соответствует ее ингредиентному  составу, что не позволяет в полной мере обеспечить защиту прав потребителей и получить достоверную информацию о приобретаемом товаре», — сообщает Министерство здравоохранения.

В общей сложности санитарно-эпидемиологической службой Беларуси приостановлена (запрещена) реализация почти 3 тыс. единиц товара парфюмерно-косметической продукции различных производителей.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы на постоянной основе проводят надзорные мероприятия за соблюдением требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при реализации в торговой сети парфюмерно-косметической продукции.

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В Беларуси введена временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea, сообщил...
 
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