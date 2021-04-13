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Мошенник «уберег от кредита» пенсионера и похитил с его счета более 11 000 рублей

13.04.2021 15:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Историй о разводах доверчивых белорусов меньше не становится, и Следственный комитет сообщает об очередной такой. Жертвой мошенника стал пенсионер из Гродно, которому позвонил в Viber злоумышленник под видом работника банка.

Мошенник представился сотрудником отдела безопасности и рассказал, что кто-то пытается взять кредит через карт-счет пенсионера. Для сохранности средств злоумышленник предложил заблокировать карту и изменить пароль интернет-банкинга. Мужчина поверил и подтвердил информацию, а потом заметил, что со счета пропало более 11 тысяч рублей.

Мошенник «уберег от кредита» пенсионера и похитил с его счета более 11 000 рублей
Изображение: Следственный комитет

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РБ — «Хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере».

 
Теги: Гродно
 
 
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Историй о разводах доверчивых белорусов меньше не становится, и Следственный комитет сообщает об очередной такой. Жертвой мошенника стал пенсионер из Гродно,...
 
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