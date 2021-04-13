Мошенник «уберег от кредита» пенсионера и похитил с его счета более 11 000 рублей

Источник материала: Onliner

Историй о разводах доверчивых белорусов меньше не становится, и Следственный комитет сообщает об очередной такой. Жертвой мошенника стал пенсионер из Гродно, которому позвонил в Viber злоумышленник под видом работника банка.

Мошенник представился сотрудником отдела безопасности и рассказал, что кто-то пытается взять кредит через карт-счет пенсионера. Для сохранности средств злоумышленник предложил заблокировать карту и изменить пароль интернет-банкинга. Мужчина поверил и подтвердил информацию, а потом заметил, что со счета пропало более 11 тысяч рублей.

Изображение: Следственный комитет

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РБ — «Хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере».