Правительство придумало программу развития дорог на пять лет. Нужно 10,5 миллиарда рублей

Источник материала: Onliner

Совмин утвердил госпрограмму «Дороги Беларуси» на 2021—2025 годы. В нее вошло два подпункта: республиканские и местные автодороги. Цель — улучшить состояние «на основе роста привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру». Планы у правительства довольно впечатляющие, как и сумма необходимых средств.

Отремонтировать собираются не менее 809,6 километра республиканских автодорог, реконструировать и возвести 509,6 километра, ремонт запланирован и для не менее 7000 километров местных дорог. Также обещают реконструкцию 137 дорожных сооружений протяженностью 4189,1 погонного метра.

Водителей может заинтересовать еще одна цифра. Как сообщается, есть планы увеличить скоростной режим на протяжении не менее 1789,6 километра трасс.

И самое впечатляющее: «На реализацию программы потребуются средства в размере 10 552 470 504,8 рубля». Источники финансирования не называются, но есть намек — «на основе роста привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру».

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