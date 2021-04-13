Как сообщает пресс-служба ведомства, отдельные продукты парфюмерно-косметического торгового знака Nivea временно запрещены к ввозу и продаже в Беларуси.





Соответствующее постановление подписал замминистра здравоохранения – главный санитарный врач страны Александр Тарасенко.





"Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции", - говорится в сообщении.





Напомним, руководство Nivea наряду с другими основными спонсорами ЧМ по хоккею заявило, что откажется от спонсорства, если ЧМ пройдет в Беларуси. Вскоре после этого было принято решение о переносе ЧМ -2021 из Минска







