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Никогда такого не было и вот опять: Минздрав вдруг обнаружил "опасность" в продукции Nivea

13.04.2021 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав Беларуси запретил ввоз и продажу отдельной продукции Nivea.

Никогда такого не было и вот опять: Минздрав вдруг обнаружил "опасность" в продукции Nivea
Как сообщает пресс-служба ведомства, отдельные продукты парфюмерно-косметического торгового знака Nivea временно запрещены к ввозу и продаже в Беларуси. 

Соответствующее постановление подписал замминистра здравоохранения – главный санитарный врач страны Александр Тарасенко.

"Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции", - говорится в сообщении.

Напомним, руководство Nivea наряду с другими основными спонсорами ЧМ по хоккею заявило, что откажется от спонсорства, если ЧМ пройдет в Беларуси. Вскоре после этого было принято решение о переносе ЧМ -2021 из Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Минздрав Беларуси запретил ввоз и продажу отдельной продукции Nivea.
 
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