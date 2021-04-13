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За удаленные через десять минут сообщения - три года колонии

13.04.2021 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Первомайского района Минска вынесли приговор индивидуальному предпринимателю, парикмахеру из Бреста 31-летнему Андрею Саченко по статьям 364 и 366 Уголовного кодекса. Его осудили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Суд также обязал Саченко выплатить моральный ущерб в две тысячи рублей "потерпевшему" Ковальчуку, госпошлину — 87 рублей и процессуальные издержки — 12 копеек, передает spring96.org

Дело рассмотрел судья А. Кулик. Гособвинение поддерживала Лапёнок.

В чем признали виноватым?

Андрея Саченко обвиняют в том, что в августе и сентябре в социальной сети Вконтакте он написал сообщения с угрозами насилия двоим сотрудникам ОМОН Виктору Кравчуку и Руслану Ковальчуку, родителям военного Дениса Патрушева и преподавателю МГЛУ Игорю Пучене. В результате этого он "нарушил психологическое и душевное спокойствие" пострадавших.

По словам гособвинения, вина Саченко подтверждается словами обвиняемого, потерпевших, свидетелей, материалами дела: скриншотами сообщений, которые присылал Саченко, комментарии обвиняемого в социальных сетях.

Андрей Саченко полностью признал вину по обеим статьям, из СИЗО присылал потерпевшим письма с извинениями.  

Что говорили в прениях?

Гособвинитель Лапенок была уверена, что вина доказана, поскольку обвиняемый признал ее, подтвердил свои действия. Она подчеркнула, что сообщения были направлены, чтобы помешать законной деятельности сотрудников милиции, а угрозы были восприняты ими как реальные. 

Чистосердечное признание прокурор просила засчитать как смягчающие обстоятельства. Она попросила признать его виновным и назначить три года лишения свободы по 364 статье и два года — по статье 366. В совокупности — приговорить Саченко к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание назначила судья.

Адвокат попросила учесть чистосердечное признание, признание вины и сотрудничество со следствием. В связи с этим квалификация преступления не вызвала у нее сомнений. Вопрос, на который она попросила обратить внимание, — мера наказания. 

Поскольку преступления, совершенные ее подзащитным, можно квалифицировать как "менее тяжкие" , они не принесли вреда жизни и здоровью людей, судом должна быть взыскана справедливая денежная компенсация. Она также отметила положительные характеристики Саченко его родственниками. 

Она попросила назначить мужчине наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение — "домашнюю химию".

Но мнение защиты, по традиции, суд проигнорировал.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В суде Первомайского района Минска вынесли приговор индивидуальному предпринимателю, парикмахеру из Бреста 31-летнему Андрею Саченко по статьям 364 и 366 Уголовного...
 
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