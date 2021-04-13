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«Лада» насмерть сбила 69-летнего велосипедиста возле Ветки

13.04.2021 15:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Велосипедист погиб под колесами легкового автомобиля в Ветковском районе.

«Лада» насмерть сбила 69-летнего велосипедиста возле Ветки

По сообщению областной ГАИ, утром 13 апреля 37-летний водитель «Лады» ехал со стороны Добруша в направлении Ветки и на перекрестке сбил 69-летнего велосипедиста.

Пострадавший умер на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

 
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Велосипедист погиб под колесами легкового автомобиля в Ветковском районе.
 
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