|
«Лада» насмерть сбила 69-летнего велосипедиста возле Ветки
Источник материала: Навiны
Велосипедист погиб под колесами легкового автомобиля в Ветковском районе.
По сообщению областной ГАИ, утром 13 апреля 37-летний водитель «Лады» ехал со стороны Добруша в направлении Ветки и на перекрестке сбил 69-летнего велосипедиста.
Пострадавший умер на месте происшествия от полученных телесных повреждений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Велосипедист погиб под колесами легкового автомобиля в Ветковском районе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)