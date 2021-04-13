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Минлесхоз подвел итоги "Недели леса": посадили 33 млн деревьев

13.04.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Более 33 миллионов деревьев было посажено по всей Беларуси в ходе акции "Неделя леса", сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики.

© AFP 2020 / Federico Gambarini / dpa
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В текущем году она состоялась уже в 14-й раз и в ней приняли участие почти 59 тысяч граждан.

"Работа волонтеров была организована на 2928 объектах. В основном добровольцы занимались посадкой леса. Всего за семь дней на площади 7150 гектаров было высажено 33188814 деревьев", – сказали в Минлесхозе.

В этом году больше всего волонтеров трудилось в Минской области – свыше 13 тысяч, а максимальное количество деревьев посадили на Гомельщине – около 12 миллионов.

Каждый доброволец в возрасте до 18 лет получил от лесхозов небольшой сувенир, в ближайшее время будут поощрены и наиболее активные учреждения образования.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году больше всего волонтеров трудилось в Минской области, а максимальное количество деревьев посадили на Гомельщине.
 
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