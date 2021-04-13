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Молись, работай и раздай садак: у мусульман проходит священный месяц Рамадан
13.04.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Священный месяц Рамадан у мусульман длится как правило 29-30 дней и заканчивается праздником разговления, кроме этого, еще во время Рамадана важна "ночь предопределения", когда Аллах решает судьбы людей. Духовным управлением мусульман в Республике Беларусь принято решение, что месяц Рамадан в этом году начнется в ночь с понедельника на вторник 13 апреля 2021 года.
Что запрещено и разрешено во время священного месяца
Согласно религиозным требованиям, на протяжении всего поста во время светового дня категорически запрещено есть, курить благовония, предаваться развлечениям и удовольствиям. Принимать пищу и пить разрешается только после того, как зайдет солнце лишь после захода солнца и до его восхода. От поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины. Но и здесь есть важное условие - невыполненный пост должен быть возмещен в другое время.
Как отметили в одной из мусульманских минских общин, "Всевышний приказал каждому мусульманину провести месяц в посту и искреннем поклонении".
Мусульманин должен раздать закят
Правоверный мусульманин во время священного месяца Рамадан днем должен работать, молиться, читать Коран, размышлять и раздавать милостыню. Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака – добровольные пожертвования, а также закят – обязательную милостыню. В различных странах размер закята разный, но всегда зависит от уровня благосостояния верующего. В частности, в Минске минимальный закят для людей со скромными доходами составляет минимум 10 рублей, со средними – от 20. Верхний предел не ограничен.
"Слово "закят" в арабском языке означает очищение", – поясняют мусульмане.
Пять молитв ислама
Во время Рамадана кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз (таравих), обычно вскоре после вечерней, пятой молитвы (салят аль-иша).
Этот месяц является временем особо усердных молитв и хороших поступков. По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благодеяние.
Пять столпов ислама
Пост в лунном месяце Рамадан является одним из пяти cтолпов ислама. Настолько важным, что мусульмане верят: за тех, кто не успел восполнить до своей кончины пропущенные дни поста, должны компенсировать их потомки.
Кроме Рамадана в исламе есть еще четыре столпа: исповедание единобожия, 5 ежедневных намазов (молитв), религиозный налог в пользу бедных (закят), а также хадж, или паломничество в Мекку.
Ночь могущества
Особенно важной в месяц Рамадан считается ночь 27-го числа Рамадана. В этом 2021 году она приходится на ночь с 8 на 9 мая. Мусульмане верят, что именно в "ночь могущества", или, как ее еще называют, "ночь предопределения", Аллах решает судьбы людей.
"Всевышний особо выделил этот месяц, в этом месяц находится лучшая ночь в течение всего года – ночь могущества, в которую был ниспослан Коран", - говорят мусульманские богословы.
Следует отметить, что последние десять дней Рамадана являются самыми священными, поэтому в эту декаду верующие стараются особенно часто посещать мечеть.
День разговления
Завершение месяца Рамадан и поста ознаменуется одним из двух главных мусульманских праздников. В Беларуси, где преобладают мусульмане-татары, он называется по-тюркски Ураза-байрам.
Праздник начинается с заходом солнца в последний день Рамадана и продолжается с 1-го по 3-е число следующего месяца. Утром верующие идут в мечеть, где совершается праздничный намаз, просят Всевышнего принять пост и отпустить грехи. А потом люди разговляются, готовят различные вкусные блюда, идут на кладбища помянуть предков.
Сколько в Беларуси мечетей
Ислам в Беларуси является одной из четырех основных конфессий наряду с православием, католицизмом и иудаизмом.
Первые татары-мусульмане поселились на белорусских землях более 600 лет назад. В Беларуси зарегистрированы более 20 мусульманских религиозных общин, есть 9 мечетей: в Ивье, Новогрудке, Ловчицах (деревня возле Новогрудка), Слониме, Смиловичах, Молодечно, Клецке, Видзах, Ошмянах.
Также есть соборная мечеть в Минске на улице Грибоедова. Официальное открытие которой состоялось 11 ноября 2016 года. На нем присутствовали президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Девятый месяц мусульманского лунного календаря является одним из самых почитаемых у мусульман и требующим строгого соблюдения поста.
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