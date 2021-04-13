Молись, работай и раздай садак: у мусульман проходит священный месяц Рамадан

Источник материала: Sputnik Беларусь

Священный месяц Рамадан у мусульман длится как правило 29-30 дней и заканчивается праздником разговления, кроме этого, еще во время Рамадана важна "ночь предопределения", когда Аллах решает судьбы людей. Духовным управлением мусульман в Республике Беларусь принято решение, что месяц Рамадан в этом году начнется в ночь с понедельника на вторник 13 апреля 2021 года.

Что запрещено и разрешено во время священного месяца

Согласно религиозным требованиям, на протяжении всего поста во время светового дня категорически запрещено есть, курить благовония, предаваться развлечениям и удовольствиям. Принимать пищу и пить разрешается только после того, как зайдет солнце лишь после захода солнца и до его восхода. От поста в Рамадан освобождаются больные, дети, люди, находящиеся в пути, воины. Но и здесь есть важное условие - невыполненный пост должен быть возмещен в другое время.

Как отметили в одной из мусульманских минских общин, "Всевышний приказал каждому мусульманину провести месяц в посту и искреннем поклонении".

Мусульманин должен раздать закят

Правоверный мусульманин во время священного месяца Рамадан днем должен работать, молиться, читать Коран, размышлять и раздавать милостыню. Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака – добровольные пожертвования, а также закят – обязательную милостыню. В различных странах размер закята разный, но всегда зависит от уровня благосостояния верующего. В частности, в Минске минимальный закят для людей со скромными доходами составляет минимум 10 рублей, со средними – от 20. Верхний предел не ограничен.

"Слово "закят" в арабском языке означает очищение", – поясняют мусульмане.

Пять молитв ислама

Во время Рамадана кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз (таравих), обычно вскоре после вечерней, пятой молитвы (салят аль-иша).

Этот месяц является временем особо усердных молитв и хороших поступков. По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благодеяние.

Пять столпов ислама

Пост в лунном месяце Рамадан является одним из пяти cтолпов ислама. Настолько важным, что мусульмане верят: за тех, кто не успел восполнить до своей кончины пропущенные дни поста, должны компенсировать их потомки.

Кроме Рамадана в исламе есть еще четыре столпа: исповедание единобожия, 5 ежедневных намазов (молитв), религиозный налог в пользу бедных (закят), а также хадж, или паломничество в Мекку.

Ночь могущества

Особенно важной в месяц Рамадан считается ночь 27-го числа Рамадана. В этом 2021 году она приходится на ночь с 8 на 9 мая. Мусульмане верят, что именно в "ночь могущества", или, как ее еще называют, "ночь предопределения", Аллах решает судьбы людей.

"Всевышний особо выделил этот месяц, в этом месяц находится лучшая ночь в течение всего года – ночь могущества, в которую был ниспослан Коран", - говорят мусульманские богословы.

Следует отметить, что последние десять дней Рамадана являются самыми священными, поэтому в эту декаду верующие стараются особенно часто посещать мечеть.

День разговления

Завершение месяца Рамадан и поста ознаменуется одним из двух главных мусульманских праздников. В Беларуси, где преобладают мусульмане-татары, он называется по-тюркски Ураза-байрам.

Праздник начинается с заходом солнца в последний день Рамадана и продолжается с 1-го по 3-е число следующего месяца. Утром верующие идут в мечеть, где совершается праздничный намаз, просят Всевышнего принять пост и отпустить грехи. А потом люди разговляются, готовят различные вкусные блюда, идут на кладбища помянуть предков.

Сколько в Беларуси мечетей

Ислам в Беларуси является одной из четырех основных конфессий наряду с православием, католицизмом и иудаизмом.

Первые татары-мусульмане поселились на белорусских землях более 600 лет назад. В Беларуси зарегистрированы более 20 мусульманских религиозных общин, есть 9 мечетей: в Ивье, Новогрудке, Ловчицах (деревня возле Новогрудка), Слониме, Смиловичах, Молодечно, Клецке, Видзах, Ошмянах.

Также есть соборная мечеть в Минске на улице Грибоедова. Официальное открытие которой состоялось 11 ноября 2016 года. На нем присутствовали президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.