Минздрав запретил продукцию Nivea в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Минздрав Беларуси запретил ввоз и продажу отдельной продукции Nivea. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, отдельные продукты парфюмерно-косметического торгового знака Nivea временно запрещены к ввозу и продажи в Беларуси. Соответствующее постановление подписал замминистра здравоохранения – главный санитарный врач страны Александр Тарасенко.

"Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции", - говорится в сообщении.

В Минздраве также добавили, что на этикетках некоторых косметических продуктах марки Nivea не было сведений об организации, в которую потребитель может отправить претензии, либо же заявленное название продукта не соответствовало его реальному составу.

Это не соответствует требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и, по данным Минздрава, не позволяет в полной мере "обеспечить защиту прав потребителей" и получить достоверные сведения о товаре.

В этом году бренд Nivea отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею-2021 , если бы он проходил в Беларуси. Nivea была одним из основных спонсоров этого спортивного мероприятия. В числе других компаний, отказавшихся участвовать в финансировании ЧМ-2021, компания Skoda Auto, немецкий производитель смазочных материалов LIQUI MOLY.

В марте этого года Госстандарт по Минской области и Минску приостановил продажу автомобилей марки Skoda Rapid в Беларуси.

30 марта президент Александр Лукашенко подписал указ о контрсанкциях в отношении отдельных государств, по которому предусмотрен запрет на ввоз в республику некоторых категорий товаров, импорт работ или услуг, которые выполняют физические лица или компании стран, ранее применившие санкции в отношении белорусских фирм или граждан.