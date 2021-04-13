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Минздрав запретил продукцию Nivea в Беларуси
13.04.2021 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр – Sputnik. Минздрав Беларуси запретил ввоз и продажу отдельной продукции Nivea. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении, отдельные продукты парфюмерно-косметического торгового знака Nivea временно запрещены к ввозу и продажи в Беларуси. Соответствующее постановление подписал замминистра здравоохранения – главный санитарный врач страны Александр Тарасенко.
"Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции", - говорится в сообщении.
В Минздраве также добавили, что на этикетках некоторых косметических продуктах марки Nivea не было сведений об организации, в которую потребитель может отправить претензии, либо же заявленное название продукта не соответствовало его реальному составу.
Это не соответствует требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и, по данным Минздрава, не позволяет в полной мере "обеспечить защиту прав потребителей" и получить достоверные сведения о товаре.
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По данным ведомства, у ряда продуктов данной торговой марки были выявлены серьезные нарушения. К реализации запрещены почти 3 тысячи единиц товара.
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