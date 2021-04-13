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Белорусский рубль неожиданно укрепился к доллару и евро
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В частности, курс доллара упал на 0,0033 BYN - до 2,6398 BYN/USD.
Курс евро опустился ещё на 0,0027 BYN - до 3,1403 BYN/EUR.
Курс российского рубля вырос на 0,0086 BYN - до 3,4181 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов 13 апреля валютная корзина подорожала на 0,06%.
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В частности, курс доллара упал на 0,0033 BYN - до 2,6398 BYN/USD.
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