Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский рубль неожиданно укрепился к доллару и евро В частности, курс доллара упал на 0,0033 BYN - до 2,6398 BYN/USD.

В частности, курс доллара упал на 0,0033 BYN - до 2,6398 BYN/USD.Курс евро опустился ещё на 0,0027 BYN - до 3,1403 BYN/EUR.Курс российского рубля вырос на 0,0086 BYN - до 3,4181 BYN/100 RUB.В целом по итогам торгов 13 апреля валютная корзина подорожала на 0,06%.