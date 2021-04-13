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Белорусский рубль неожиданно укрепился к доллару и евро

13.04.2021 16:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский рубль неожиданно укрепился к доллару и евро
Иллюстративное фото
По итогам валютных торгов 13 апреля белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но уступил российскому рублю.

В частности, курс доллара упал на 0,0033 BYN - до 2,6398 BYN/USD.

Курс евро опустился ещё на 0,0027 BYN - до 3,1403 BYN/EUR.

Курс российского рубля вырос на 0,0086 BYN - до 3,4181 BYN/100 RUB.

В целом по итогам торгов 13 апреля валютная корзина подорожала на 0,06%.
 
 
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В частности, курс доллара упал на 0,0033 BYN - до 2,6398 BYN/USD.
 
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