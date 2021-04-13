Нашелся. КГБ подтвердил информацию о задержании политолога Федуты

Источник материала: Салiдарнасць

Пропавший в Москве Александр Федута нашелся в белорусском КГБ.





Напомним, накануне жена доктора гуманитарных наук, политического аналитика Александра Федуты заявила о его исчезновении . По ее словам, супруг, который отправился в Москву, больше суток не выходил на связь. Его поиском занялась московская полиция.

Однако во вторник белорусский КГБ заявил, что Александр Федута задержан. Что послужило причиной, не сообщается.

Как следует из сообщения, Федута задержан в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь.

После проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий будет предоставлена полная информация по данной ситуации, сообщили госагентству в КГБ.

КГБ также подтвердил задержание председателя Партии БНФ Григория Костусёва.

Федута — известный белорусский политолог. Он был членом предвыборной команды Лукашенко, после победы последнего работал в его администрации (но недолго), а затем ушел в отставку и стал одним из самых ярких критиков первого президента Беларуси.

На данный момент нет точной информации, где именно был задержан Александр Федута. По словам политолога Дмитрия Болкунца, Федуту вывезли в Минск непосредственно из Москвы.