Собаке не понравилось, что открыли дверь ее будки. Посмотрите, что она сделала

Источник материала: Tut.by

Вам нравится, когда вас тревожат без необходимости? Вот и эта с виду крошечная собака не на шутку разозлилась, когда дверь ее будки открыли без предупреждения. Пес «включил» бульдога, а когда виновник ситуации ретировался, сделал то, что рассмешило и автора видео, и всех, кто посмотрел ролик в TikTok.