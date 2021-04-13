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Собаке не понравилось, что открыли дверь ее будки. Посмотрите, что она сделала

13.04.2021 16:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вам нравится, когда вас тревожат без необходимости? Вот и эта с виду крошечная собака не на шутку разозлилась, когда дверь ее будки открыли без предупреждения. Пес «включил» бульдога, а когда виновник ситуации ретировался, сделал то, что рассмешило и автора видео, и всех, кто посмотрел ролик в TikTok.

@bestmarthinus

##dog ##funny

♬ original sound - marthinus bester

 

 
 
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