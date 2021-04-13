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Собаке не понравилось, что открыли дверь ее будки. Посмотрите, что она сделала
Источник материала: Tut.by
Вам нравится, когда вас тревожат без необходимости? Вот и эта с виду крошечная собака не на шутку разозлилась, когда дверь ее будки открыли без предупреждения. Пес «включил» бульдога, а когда виновник ситуации ретировался, сделал то, что рассмешило и автора видео, и всех, кто посмотрел ролик в TikTok.
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Герой ролика похож на Дона Карлеоне из «Крестного отца». И правда, человек просит общения, но где же уважение и дружба?
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