«Все больше откусывают парк». Как там стройка Национального стадиона и чем она тревожит местных

Источник материала: Tut.by

Рядом с перекрестком Партизанского проспекта и улицы Ванеева строится Национальный футбольный стадион. Стройка пришлась как раз на парк 50-летия Октября, чем не очень довольны местные жители: строительные заборы со временем откусывают все новые части зеленой зоны. TUT.BY посмотрел на месте, что происходит.



Так сейчас выглядит стройка Национального футбольного стадиона со стороны Партизанского проспекта

Что тут строится?

Национальный футбольный стадион разместится возле нынешнего стадиона «Трактор» на Партизанском проспекте.

Стадион будет рассчитан на 33 тысячи зрителей. Общая площадь составит 48 тысяч квадратных метров. Высота — 38,6 метра.



Так будет выглядеть Национальный футбольный стадион, который строится за китайские деньги. Рендеры показывали в телеграм-канале «Минск.Официально»

Футбольное поле выполнят в соответствии с требованиями ФИФА. Его размер составит 105 на 68 метров, а со вспомогательной зоной — 125 на 85 метров. Для ухода за натуральным травяным покрытием предусмотрят систему автоматического полива и подогрев. Трибуны будут двухъярусными, между ними разместится VIP-зона со скайбоксами. Инфраструктура для спортсменов будет включать раздевалки, комнату для разминки, пункт допинг-контроля для сдачи анализов.



Градостроительный план развития участка. В западной части зеленой зоны и строится Национальный футбольный стадион. Алый объект на плане в северо-западной части плана — стадион «Трактор»

Как сейчас выглядит стройка и какие вопросы есть у местных



Вид на стройку со стороны стадиона «Трактор» в направлении Партизанского проспекта

Основную часть стройки уже давно огородили, под нее ушла немаленькая часть парка 50-летия Октября.

Раньше сообщалось, что строительство планируют завершить в 2023 году. Правда, весной 2021-го в такие сроки верится с трудом: происходящее за высоким забором похоже на подготовительные работы, визуально сам спортивный объект пока не возводят.

Осенью 2020-го на стройплощадке разрабатывали котлованы и возводили городки для круглосуточного пребывания рабочих, рассказывал в октябре агентству «Минск-Новости» первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

Жительницы домов на Партизанском проспекте Анна и Ольга обеспокоены судьбой парка 50-летия Октября, площадь которого уменьшается у них на глазах.



На дальнем плане, ближе к жилому дому, видно ограждение, появившееся осенью 2020-го

Как рубили деревья под основную площадку для строительства, Анна видела с балкона высотки, в которой живет. Напомним, что деревья не только пилили, но и пересаживали: так, в конце зимы 2019-го в «Минскзеленстрое» рассказывали про 203 взрослых дерева, которые переезжают в другие точки парка.

— Прошлой осенью появился еще один строительный забор, ближе к дому по Партизанскому проспекту, 67. Мы стали задавать вопросы почему. Приходили отписки, что минские чиновники в это не вмешиваются, так как стройкой занимается китайская сторона. За новыми ограждениями построили общежития для рабочих, позже заборы объясняли прокладкой коммуникаций, канализационных сетей. Но все это звучало в разговорах со строителями.





— А около месяца назад появился еще один забор, он перегородил пути через парк. С детской коляской сейчас через парк здесь нормально не пройдешь. Мы спрашиваем у строителей, зачем отгородили еще территорию, нам отвечают, что будут строить новые домики-общежития и магазин для рабочих.

Перегороженные пешеходные дорожки в парке 50-летия Октября выглядят так.









С неудобствами на время стройки местные, которые привыкли гулять в парке 50-летия Октября, в принципе, готовы мириться. Но люди опасаются, как бы на вновь огороженных территориях снова не стали рубить деревья. Говорят, если бы о строительстве Национального футбольного стадиона появлялось больше информации, тревог у них было бы меньше.

Впрочем, пока вырубок за новыми ограждениями не видно, наоборот, в заборе заботливо выпилены отверстия под стволы деревьев — вряд ли их собираются удалять.





Местные жители обращают внимание, что на ограждении стройки Национального футбольного стадиона до сих пор нет паспорта объекта.

— Уточняли в администрации почему, но там ответили, что паспорт появится после возведения входной группы со стороны улицы Ванеева. Входная группа появилась больше месяца назад, но паспорт объекта так и не повесили, — разводят руками жители.



Так ворота на строительную площадку выглядели в первую неделю апреля

Что говорят чиновники

В администрации парка 50-летия Октября появление новых заборов в зеленой зоне отказываются комментировать.

— Все по закону, все разрешения у них есть. Это ограждения стройгородка, когда работы закончат, там будет выполнено благоустройство, — кратко сказали там.





В администрации Заводского района пока не готовы отвечать на вопросы, как дела на стройке Национального футбольного стадиона, как и в районном УКСе.

На днях местным пришел ответ из комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Жителям пояснили, что контролирует ведение строительно-монтажных работ на объекте районная администрация, а для ознакомления с проектной документацией им нужно обращаться к заказчику — в УКС.

Работы по подготовке территории к строительству выделены в две очереди, пишут чиновники.

Первая очередь включает «обследование и оценку зеленых насаждений на всей площади проектирования объекта, вырубку деревьев, расположенных на трассе инженерных сетей, и непосредственно вынос указанных сетей за границы освобождаемой территории». Сказано, что эта очередь «введена в эксплуатацию в августе 2019-го».



Стадион «Трактор» собираются реконструировать





По проекту, указано в письме, вторая очередь предусматривает сплошную вырубку зеленых насаждений и демонтаж проходящих под деревьями отключенных инженерных сетей в зоне размещения объекта — тут получено положительное заключение государственной строительной экспертизы. Строительство объекта было разрешено решением Мингорисполкома в июле 2020 года.

Генеральный подрядчик с китайской стороны Пекинская городская строительная группа «завершил геодезические работы, работы по планировке строительной площадки в пределах красных линий, выполнены устройство пробных свай и их испытание на несущую способность. Организована площадка под складирование материалов и оборудования, а также временная зона таможенного контроля».

Также сообщается, что по просьбе китайской стороны Мингорисполком проработал вопрос о подборе дополнительных площадок для устройства временных зданий и сооружений, включая площадку для складирования строительных материалов.

«С учетом изложенного реализация объекта осуществляется в рамках законодательства и на основании разрешительной и согласованной документации. Вместе с этим комитет приносит извинения за причиненные неудобства в период проведения строительно-монтажных работ и просит с пониманием отнестись к реализации данного объекта».



