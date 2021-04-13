Минздрав временно запретил ввозить и продавать в Беларуси некоторую продукцию Nivea

Источник материала: Tut.by

В Беларуси временно запретили ввозить и продавать на территории страны некоторую парфюмерно-косметическую продукцию торговой марки NIVEA. Об этом сообщил Минздрав. Такое постановление 6 апреля подписал заместитель министра — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.



Фото: unsplash.com Снимок носит иллюстративный характер

Временный запрет на продукцию торговой марки был формально введен из-за того, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, которые касаются в числе прочего продажи этих продуктов без документов, удостоверяющих качество и безопасность. Также, сообщает Минздрав, были случаи «несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно-косметической продукции».

Некоторые наименования парфюмерно-косметической продукции NIVEA, сообщает Минздрав, не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» в части маркировки.

«В частности, маркировка не содержит информации о наименовании и месте нахождения организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя, либо название продукции не соответствует ее ингредиентному составу, что не позволяет в полной мере обеспечить защиту прав потребителей и получить достоверную информацию о приобретаемом товаре», — говорится в сообщении Минздрава.

В общей сложности санитарно-эпидемиологическая служба Беларуси приостановила или запретила продажу почти 3 тысяч единиц косметики и парфюмерии разных производителей.

Информация о том, что Минздрав собирается запретить продавать некоторую продукцию Nivea, появилась еще в понедельник. Читатель прислал в редакцию письмо, подписанное замминистра здравоохранения — главным государственным санитарным врачом Александром Тарасенко, которое получили компании, занимающиеся продажей косметики. В нем говорится, что продавцы должны убрать с полок 35 наименований продукции Nivea — гели, бальзамы, кремы и прочее. 34 из них по причине того, что «маркировка не содержит наименование и местонахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя, если изготовитель не принимает претензии сам на территории государства — члена Таможенного союза. Еще одно наименование запретили продавать потому что в названии крема написано «с витамином Е и маслом жожоба», однако это не соответствует составу — в списке ингредиентов их нет.

Несмотря на то, что документ был подписан еще 6 апреля и вступил в действие сразу после подписания, продавцы косметики, а также торговые сети, с которыми мы поговорили, никаких указаний на этот счет не получали.

— Нет, никаких писем относительно продукции Nivea нам не приходило. Все на полках как и раньше, — рассказали нам в одной из торговых сетей.

Не получали такую информацию и в сети магазинов, которая торгует бытовой химией, косметикой и парфюмерией.

— Раньше к нам приходили проверяющие и интересовались продукцией этой марки. Но в последние пару месяцев никакого интереса со стороны контролирующих органов к ней не было, — говорят продавцы в одном из столичных магазинов косметики.

В других городах Беларуси о запрете на Nivea тоже пока не слышали.

— Мы пока только ищем парфюмерно-косметическую продукцию с истекшим сроком годности, преимущественно импортную, конечно же. Но от Nivea пока что отстали, потому что пробы этой продукции хорошие по результатам исследований, — написала нам сотрудница центра гигиены и эпидемиологии одного из райцентров в Гродненской области. — Такое письмо нам не поступало. Если придет, значит мы будем выходить в торговые объекты и искать среди товаров эти средства из списка. Но к этому моменту партии могут поменяться и все уже будет в норме.

Однако некоторые продавцы все же уже Источник в одной из крупных розничных сетей Беларуси сообщил Office Life, что по требованиям санитарных служб они убирают с полок 39 позиций продуктов Nivea.

Напомним, в январе нынешнего года бренд NIVEA заявил , что не будет спонсором чемпионата мира по хоккею в этом году, если его все-таки проведут в Беларуси — хотя обычно эта марка немецкой косметики была одним из главных рекламодателей спортивного мероприятия.

Ранее сообщалось о том, что вскоре продукция Nivea может исчезнуть с полок белорусских магазинов — якобы ее ввоз собирается запретить «то ли таможня, то ли Госстандарт». Индивидуальные предприниматели, которые торгуют этой продукцией, сообщали, что импортеры предлагали закупиться побольше, так как могут быть трудности с поставками. Некоторые читатели и вовсе утверждали, что отгрузки продукции в нашу страну уже едва ли не приостановлены. Таких сообщений было так много, что мы в начале февраля проверяли, как обстоит ситуация с поставками продукции Nivea на белорусский рынок.

В марте стало известно , что крупная оптовая компания «Мостра-групп» больше не продает товары бренда Nivea в Беларуси.

После того как Nivea первой отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси, некоторые белорусы стали скупать продукцию этого бренда, даже те, кто до этого ей не пользовался. Но были и те, кто выступал за игнорирование этой марки из-за позиции по чемпионату мира.