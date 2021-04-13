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Минчанка: «Хотела прогуляться по студгородку БНТУ, но меня не пустили. Это режимный объект?»

13.04.2021 16:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минск не самый зеленый город. Да, парки и скверы у нас есть, но вот большинству обитателей мегаполиса до них еще надо доехать. А удовольствия прогуляться в своем квартале по тенистым улицам, с обеих сторон поросших высокими деревьями, мы давно лишены: что не умерло само, то вырубили. Поэтому минчане стараются использовать по назначению каждый зеленый клочок земли, находящийся хоть как-то поблизости. Вчера днем минчанка Юлия захотела подышать свежим воздухом в студгородке БНТУ.

— Живу неподалеку, — объясняет, как было дело, девушка. — В свое время, можно сказать, даже квартиру купила в этом квартале именно из-за студгородка — так мне нравится там гулять. Это настоящий оазис посреди города — зелень и вековые деревья на большой территории (от кинотеатра «Октябрь» до ЦУМа). Но вот вчера меня не пустили: на ворота поставили студентов, которые разворачивали всех, кто хотел попасть внутрь. Насколько я помню, даже школы не имеют права ограничивать вход на свою территорию, а ведь в них учатся дети. Здесь же только взрослые люди — и такое странное правило. Я же не в один из корпусов зайти хотела, а просто прогуляться по улице. Так обидно. Раньше заходила и не было проблем, и вдруг такие новшества.

Onliner связался с пресс-службой университета, чтобы узнать, почему двери для горожан не из числа студентов и преподавателей оказались закрыты. Учреждение вроде не режимное, на проникновение в аудитории никто не посягает.

— Это антиковидные ограничения, они действуют уже давно, ничего не менялось. Мы стараемся обезопасить своих студентов и сотрудников, — объяснили в университете.


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Теги: Минск
 
 
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Минск не самый зеленый город. Да, парки и скверы у нас есть, но вот большинству обитателей мегаполиса до них еще надо доехать. А удовольствия прогуляться в своем...
 
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