«Это очень мило!»: кот показал, как скучает по хозяину

Источник материала: ОНТ

Многие думают, что коты, в отличие от собак, не скучают по своим хозяевам. Но котейка из этого ролика развеял все сомнения.

На кадрах пушистик смотрит на фото своего владельца и нежно гладит его лапкой.



Комментаторов очень развеселил и умилил скучающий кот: «Может он, наоборот, закапывает хозяина?», «Ахах, такой милый. Кажется, будто правда скучает», «Ну да, вот он грустит пока его никто не видит. А хозяин придет, и кот будет его игнорить».

Фото: pixabay

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