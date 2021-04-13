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«Это очень мило!»: кот показал, как скучает по хозяину
Источник материала: ОНТ
Многие думают, что коты, в отличие от собак, не скучают по своим хозяевам. Но котейка из этого ролика развеял все сомнения.
На кадрах пушистик смотрит на фото своего владельца и нежно гладит его лапкой.
Фото: pixabay
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Многие думают, что коты, в отличие от собак, не скучают по своим хозяевам. Но котейка из этого ролика развеял все сомнения. На кадрах пушистик смотрит на фото своего...
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