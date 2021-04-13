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«Это очень мило!»: кот показал, как скучает по хозяину

13.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Это очень мило!»: кот показал, как скучает по хозяину

Многие думают, что коты, в отличие от собак, не скучают по своим хозяевам. Но котейка из этого ролика развеял все сомнения. 

На кадрах пушистик смотрит на фото своего владельца и нежно гладит его лапкой. 


Комментаторов очень развеселил и умилил скучающий кот: «Может он, наоборот, закапывает хозяина?», «Ахах, такой милый. Кажется, будто правда скучает», «Ну да, вот он грустит пока его никто не видит. А хозяин придет, и кот будет его игнорить».

Фото: pixabay

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Многие думают, что коты, в отличие от собак, не скучают по своим хозяевам. Но котейка из этого ролика развеял все сомнения.  На кадрах пушистик смотрит на фото своего...
 
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