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В Палате представителей прошёл Круглый стол о патриотическом воспитании молодёжи
Источник материала: ОНТ
Гражданская инициатива как ресурс для развития демократического государства – эту тему сегодня обсудили в Палате представителей.
Круглый стол – форма не новая, но в последнее время всё более актуальная. Это возможность донести своё мнение в конструктивном ключе и действительно быть услышанным.
Сегодняшнюю встречу с депутатами организовали участники союза женщин и молодёжных объединений. Её цель – наметить новые формы сотрудничества государства и граждан, здесь обсуждают алгоритмы взаимодействия различных структур гражданского общества.
Участники встречи уверены: сегодня необходимо слышать голос каждого, и особенно молодёжи.
В Год народного единства запрос на консолидацию общества оказался как никогда востребованным. В частности, подобные встречи формируют дорожную карту конкретных проектов, направленных на единение и патриотическое воспитание молодёжи.
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Гражданская инициатива как ресурс для развития демократического государства – эту тему сегодня обсудили в Палате представителей. Круглый стол – форма не новая,...
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