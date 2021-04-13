В Палате представителей прошёл Круглый стол о патриотическом воспитании молодёжи

Источник материала: ОНТ

Гражданская инициатива как ресурс для развития демократического государства – эту тему сегодня обсудили в Палате представителей.

Круглый стол – форма не новая, но в последнее время всё более актуальная. Это возможность донести своё мнение в конструктивном ключе и действительно быть услышанным.

Сегодняшнюю встречу с депутатами организовали участники союза женщин и молодёжных объединений. Её цель – наметить новые формы сотрудничества государства и граждан, здесь обсуждают алгоритмы взаимодействия различных структур гражданского общества.

Участники встречи уверены: сегодня необходимо слышать голос каждого, и особенно молодёжи.

В Год народного единства запрос на консолидацию общества оказался как никогда востребованным. В частности, подобные встречи формируют дорожную карту конкретных проектов, направленных на единение и патриотическое воспитание молодёжи.

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