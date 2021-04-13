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Такого никто не ожидал! Парень раскрыл истинный смысл песни «Макарена» – пользователи Сети возмущены

13.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Такого никто не ожидал! Парень раскрыл истинный смысл песни «Макарена» – пользователи Сети возмущены

Тиктокер опубликовал на своей странице видео, где рассказывает о смысле песни «Макарена» испанского дуэта Los Del Rio, которая была популярной еще в 90-е. Пользователей Сети разбор хита разочаровал. 

Парень отметил, что композицию часто используют на школьных дискотеках, но, как оказалось, текст не предназначен для детских ушей. 

В песне говорится о девушке, которая собирается изменить своему возлюбленному по имени Виторино с двумя его друзьями.

Истинный смысл композиции разочаровал интернет-пользователей. Многие отметили, что с удовольствием танцевали в детстве под этот хит и даже не подозревали, о чем песня. 

ФОТО: freepik

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Тиктокер опубликовал на своей странице видео, где рассказывает о смысле песни «Макарена» испанского дуэта Los Del Rio, которая была популярной еще в 90-е....
 
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