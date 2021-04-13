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Такого никто не ожидал! Парень раскрыл истинный смысл песни «Макарена» – пользователи Сети возмущены
Источник материала: ОНТ
Тиктокер
Парень отметил, что композицию часто используют на школьных дискотеках, но, как оказалось, текст не предназначен для детских ушей.
В песне говорится о девушке, которая собирается изменить своему возлюбленному по имени Виторино с двумя его друзьями.
Истинный смысл композиции разочаровал интернет-пользователей. Многие отметили, что с удовольствием танцевали в детстве под этот хит и даже не подозревали, о чем песня.
ФОТО: freepik
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Такого никто не ожидал! Парень раскрыл истинный смысл песни «Макарена» – пользователи Сети возмущены
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