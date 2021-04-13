Власти Японии разрешили сбросить воду с «Фукусимы-1» в океан

Источник материала: ОНТ

Власти Японии разрешили слить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан. Вода с аварийной атомной электростанции, как утверждается, была очищена от большинства радиоактивных веществ. Об этом сообщает ТАСС.

Процесс сброса воды должен занять около двух лет. При этом всего на территории АЭС в данный момент скопилось более 1,25 млн тонн воды. Как утверждают в правительстве страны, эта вода по большему счету была очищена от радиоактивных веществ, однако в ней все равно содержатся изотопы трития, избавиться от которых оказалось невозможною. Впрочем, в правительстве заверяют, что к моменту сброса воды концентрация вещества уже будет соответствовать нормам питьевой воды, установленным ВОЗ.

Несмотря на то, что решение поддержали в Международном агентстве по атомной энергии, оно все равно вызвало недовольство со стороны сопредельных стран: так, свою обеспокоенность уже высказали представители Китая и Республики Корея.

Фото: Pixabay

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