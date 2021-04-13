ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти Японии разрешили сбросить воду с «Фукусимы-1» в океан

13.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Власти Японии разрешили сбросить воду с «Фукусимы-1» в океан

Власти Японии разрешили слить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан. Вода с аварийной атомной электростанции, как утверждается, была очищена от большинства радиоактивных веществ. Об этом сообщает ТАСС. 

Процесс сброса воды должен занять около двух лет. При этом всего на территории АЭС в данный момент скопилось более 1,25 млн тонн воды. Как утверждают в правительстве страны, эта вода по большему счету была очищена от радиоактивных веществ, однако в ней все равно содержатся изотопы трития, избавиться от которых оказалось невозможною. Впрочем, в правительстве заверяют, что к моменту сброса воды концентрация вещества уже будет соответствовать нормам питьевой воды, установленным ВОЗ. 

Несмотря на то, что решение поддержали в Международном агентстве по атомной энергии, оно все равно вызвало недовольство со стороны сопредельных стран: так, свою обеспокоенность уже высказали представители Китая и Республики Корея.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Японии разрешили слить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан. Вода с аварийной атомной электростанции, как утверждается, была очищена от большинства радиоактивных...
 
Новости дня
Новости разные
 
G7 запатрабавала ад Расеі спыніць правакацыі ля межаў Украіны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by