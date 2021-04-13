5, 10 и 20 лет спустя: сравните, как изменилось обучение в школе за это время

Источник материала: ОНТ

Как давно вы были в школе? 5, 10 или 15 лет назад? С развитием информационных технологий обучение в школе поменялось до неузнаваемости. Если у вас уже есть дети, вы знакомы с тем, как трансформировалась система образования, школы да и сами школьники. Давайте поностальгируем, вспомним своё детство и сравним обучение тогда и сейчас.

1. Появились электронные дневники.

Всё, больше фраза «забыл дома» не спасёт, а единицу никак не исправишь на семёрку. Учителя ставят оценки в электронный дневник и журнал, а родители имеют доступ к ним в любое время. Но зато не нужно тратить время на заполнение дневника и записывание домашних заданий. Хотя, согласитесь, что в этом была определенная романтика.

2. Металлоискатели вместо вахтёра и камеры вместо дежурных.

Да-да, роботизация добралась и до школ, пусть и не до всех. Но уже во многих учебных заведениях ради безопасности вводят металлоискатели, а школьники и учителя больше не стоят на переменах в коридоре, чтобы следить за порядком. Этим занимаются видеокамеры.

3. Школьники больше не пишут друг другу записки.

Ох, уж эти бумажные записки, которые летали по классу во время урока. А тайные признания в любви? Сколько же было романтики. Сейчас всё общение – в телефонах. Зато вряд ли учитель случайно обнаружит интимные послания подростков и не прочитает её на весь класс.

4. Интерактивные доски.

Мелом на доске пишут всё реже. Интерактивные доски все чаще появляются в учебных кабинетах. Вместо мела и тряпок – цифровые презентации.

5.Родительские собрания проходят всё реже.

Учителям теперь не приходится обзванивать всех родителей, чтобы пригласить на собрание и сообщить важную информацию. В каждом классе – родительские чаты. Классные руководители спокойно могут написать всем родителям сразу всего в один клик.

6. Больше никаких подвижных игр на переменах.

Резиночки, догонялки, классики и миллион других подвижных игр заменили приложения в смартфоне. Это, конечно, безопаснее в плане травмирования, но не полезнее для зрения и позвоночника.

7. Никто не ходит в библиотеку.

Подготовить реферат и дополнительный материал теперь не составит труда и не займет много времени. «Копипаст» заменил часовое времяпровождение в библиотеке. Собственно, и рефераты пишут все реже. В моде уже давно интерактивные презентации.

Фото: adme.ru

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