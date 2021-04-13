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Вы будете удивлены! Самые старые книги, которые хранятся в Национальной библиотеке Беларуси
Источник материала: ОНТ
Одной из самых древних книг в мире считается папирус Присса. Он был создан примерно в 3350-м году до нашей эры. Издание нашли в 1856 году в одной из пирамид Египта. Сейчас книга хранится в Национальной библиотеке Франции в Париже.
А какие самые старые книги хранятся в Национальной библиотеке Беларуси? Об этом рассказал заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша.
Подробнее – в видеоинформации.
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Одной из самых древних книг в мире считается папирус Присса. Он был создан примерно в 3350-м году до нашей эры. Издание нашли в 1856 году в одной из пирамид Египта....
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