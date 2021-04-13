Пьяный мужчина избил медика, который оказывал помощь ребенку в Ивацевичском районе

Источник материала: ОНТ

Житель Ивацевичского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил фельдшера скорой помощи, который оказывал помощь ребенку, сообщили в Следственном комитете.

Мужчина был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК Беларуси.

ФОТО: freepik





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