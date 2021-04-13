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5 долгожителей животного мира. Кто же эти существа?

13.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 долгожителей животного мира. Кто же эти существа?

Сколько проживет животное, зависит напрямую от метаболизма и внешних факторов. Чем меньше опасности вокруг и чем ниже температура тела, тем дольше срок пребывания на Земле.

 

1. Андский кондор


Фото: korrespondent.net 

Эти птицы доживают до 80 лет. Страна обитания – Южная Америка, вес колеблется в пределах 7-15 килограмм, а размах крыльев составляет чуть больше 3-х метров.

Эти птицы почти не тратят энергию в полете – их суперспособность в том, что они держатся в воздушном потоке, почти не взмахивая крыльями. Примечательным является факт их моногамии, они выбирают пару на всю жизнь.

2. Гаттерия


Фото: zen.yandex.ru 

Могут достигать возраста 111 лет. Они самые долгоживущие ящерицы на планете. Небольшое животное (до 1,5 кг) ведет малоактивный образ жизни. Половозрелыми они становятся примерно к 20 годам, а яйца откладывают раз в несколько лет. Принято считать, что такой спокойный ритм жизни позволяет им сохранять долголетие.

3. Слоновая черепаха


Фото: web-zoopark.ru 

Огромные животные доживают до возраста 180 лет. Их длина около 2 метров, а вес составляет примерно 400 кг.

Чарльз Дарвин в 1835 году привез на тот момент еще не большого зверька в Англию, где черепашка прожила около 6 лет.  В прошлом этот вид черепах чуть не стерли с лица Земли. Моряки ловили слоновых черепах и убивали перед приготовлением еды. Это и многие другие факторы сократили численность рептилий до нескольких тысяч. Но благодаря ученым в начале 21 века вид слоновых черепах спасли, увеличив их численность до нескольких десятков тысяч.

4. Сейшельская гигантская черепаха


Фото: happyho.ru 

Массивные рептилии живут до 255 лет. Они обитают только на острове Альдабра.

К сожалению, этому виду грозит вымирание. На черепах не ведется охота, но козы на острове съедают всю растительность, в которой нуждаются сейшельские рептилии. Чтобы не допустить вымирание этого вида, на Сейшелах приняли решение отстреливать одичавших коз.

5. Гренландская акула


Фото: wildfauna.ru 

Этот грозный хищник является самым долгоживущим животным на Земле. Акулы данного вида доживают до 512 лет. Они обитают только в холодной воде, что приводит к такому потрясающему результату.

Так как метаболизм гренландских акул медленный, период их роста составляет 100 лет! К этому возрасту их размер составляет около 3 метров. Эти акулы вырастают до 7 метров в длину, а их вес достигает 1 тонны.

 

По материалам сайта hype.tech 

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Сколько проживет животное, зависит напрямую от метаболизма и внешних факторов. Чем меньше опасности вокруг и чем ниже температура тела, тем дольше срок пребывания...
 
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