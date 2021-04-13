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5 долгожителей животного мира. Кто же эти существа?
Источник материала: ОНТ
Сколько проживет животное, зависит напрямую от метаболизма и внешних факторов. Чем меньше опасности вокруг и чем ниже температура тела, тем дольше срок пребывания на Земле.
1. Андский кондор
Эти птицы доживают до 80 лет. Страна обитания – Южная Америка, вес колеблется в пределах 7-15 килограмм, а размах крыльев составляет чуть больше 3-х метров.
Эти птицы почти не тратят энергию в полете – их суперспособность в том, что они держатся в воздушном потоке, почти не взмахивая крыльями. Примечательным является факт их моногамии, они выбирают пару на всю жизнь.
2. Гаттерия
Могут достигать возраста 111 лет. Они самые долгоживущие ящерицы на планете. Небольшое животное (до 1,5 кг) ведет малоактивный образ жизни. Половозрелыми они становятся примерно к 20 годам, а яйца откладывают раз в несколько лет. Принято считать, что такой спокойный ритм жизни позволяет им сохранять долголетие.
3. Слоновая черепаха
Огромные животные доживают до возраста 180 лет. Их длина около 2 метров, а вес составляет примерно 400 кг.
Чарльз Дарвин в 1835 году привез на тот момент еще не большого зверька в Англию, где черепашка прожила около 6 лет. В прошлом этот вид черепах чуть не стерли с лица Земли. Моряки ловили слоновых черепах и убивали перед приготовлением еды. Это и многие другие факторы сократили численность рептилий до нескольких тысяч. Но благодаря ученым в начале 21 века вид слоновых черепах спасли, увеличив их численность до нескольких десятков тысяч.
4. Сейшельская гигантская черепаха
Массивные рептилии живут до 255 лет. Они обитают только на острове Альдабра.
К сожалению, этому виду грозит вымирание. На черепах не ведется охота, но козы на острове съедают всю растительность, в которой нуждаются сейшельские рептилии. Чтобы не допустить вымирание этого вида, на Сейшелах приняли решение отстреливать одичавших коз.
5. Гренландская акула
Этот грозный хищник является самым долгоживущим животным на Земле. Акулы данного вида доживают до 512 лет. Они обитают только в холодной воде, что приводит к такому потрясающему результату.
Так как метаболизм гренландских акул медленный, период их роста составляет 100 лет! К этому возрасту их размер составляет около 3 метров. Эти акулы вырастают до 7 метров в длину, а их вес достигает 1 тонны.
По материалам сайта
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Сколько проживет животное, зависит напрямую от метаболизма и внешних факторов. Чем меньше опасности вокруг и чем ниже температура тела, тем дольше срок пребывания...
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