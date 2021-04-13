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Что будет с организмом, если есть брокколи регулярно?

13.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что будет с организмом, если есть брокколи регулярно?

Один из самых полезных продуктов, который стоит включить в рацион, – брокколи. Какими свойствами обладает это растение и что будет с организмом, если есть его регулярно?

Вывели брокколи итальянские фермеры еще в 5-м веке. Но в Европе и мире эта капуста получила широкую популярность лишь в 20-м веке. 


Брокколи – кладезь витаминов и минералов. Растение содержит практически рекордное количество витамина К, который помогает полноценно усваиваться витамину D. Также в брокколи есть витамины группы В, витамин С, А, Е, бета-каротин. Кроме этого, капуста содержит минералы (марганец, железо, медь, фосфор, кальций, магний) и антиоксиданты. Они защищают клетки организма от разрушения и даже имеют противораковое действие. Регулярное употребление брокколи поможет защитить женщин от рака шейки матки и опухоли молочных желез, а мужчин – от рака простаты, пишет РИА «Новости».


Капуста помогает укрепить сосуды благодаря витаминам С и К, снизить артериальное давление с помощью магния и насытить кровь кислородом. Растение также выводит из печени избыток холестерина благодаря волокнам клетчатки, нормализует пищеварение и ускоряет процессы вывода продуктов метаболизма. 

Брокколи в отварном или запеченном виде рекомендуется употреблять минимум три раза в неделю. 


ФОТО: pixabay

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Один из самых полезных продуктов, который стоит включить в рацион, – брокколи. Какими свойствами обладает это растение и что будет с организмом, если есть его...
 
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