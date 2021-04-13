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Назван самый красивый знаменитый мужчина старше 40 лет. И это не Том Круз!

13.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван самый красивый знаменитый мужчина старше 40 лет. И это не Том Круз!

Знаменитости часто попадают в различные топы и рейтинги. Их классифицируют по количеству достатка, по подписчикам в социальных сетях, по наградам. И, конечно же, их оценивают по красоте. Да, это понятие субъективное, и с результатами можно не согласиться, но тем не менее такие опросы достаточно популярны. 

Бьюти-портал Glowday провёл опрос среди британцев и выяснил, каких известных мужчин старше 40 люди считают самыми привлекательными. Кстати, почти все они актёры, но среди них оказался и один футболист. 

10. Дэнзел Вашингтон, 66 лет


Gran Via Productions 

9. Дэниэл Крейг, 53 года


Media Rights Capital 

8. Джордж Клуни, 59 лет


TriStar Pictures 

7. Идрис Эльба, 48 лет


sabrinaelba 

6. Том Харди, 43 года


tomhardy 

5. Хью Джекман, 52 года


thehughjackman 

4. Том Круз, 58 лет


tomcruise 

3. Брэд Питт, 57 лет


20th Century Fox 

2. Дэвид Бэкхам, 45 лет


davidbeckham 

1. Уилл Смит. 52 года


willsmith 


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Знаменитости часто попадают в различные топы и рейтинги. Их классифицируют по количеству достатка, по подписчикам в социальных сетях, по наградам. И, конечно же, их...
 
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