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Наркоман убил женщину за мак в Ивье – его нашли и задержали спустя 18 лет
Источник материала: ОНТ
Убийство 18-летней давности раскрыто в Гродненской области,
В 2003 году во время тушения пожара в частном доме в Ивье обнаружили тело 70-летней хозяйки. Труп лежал в колодце. У женщины была разбита голова. Рядом находился кирпич со следами крови.
Установить подозреваемого в убийстве правоохранителям не удалось. С орудия преступления был изъят запаховый след. Он стал единственной зацепкой в расследовании.
После этого мужчина выбросил тело в колодец и поджег дом. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
ФОТО: pixabay
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Убийство 18-летней давности раскрыто в Гродненской области, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. В 2003 году во время тушения пожара в...
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