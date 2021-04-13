Наркоман убил женщину за мак в Ивье – его нашли и задержали спустя 18 лет

Источник материала: ОНТ

Убийство 18-летней давности раскрыто в Гродненской области, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В 2003 году во время тушения пожара в частном доме в Ивье обнаружили тело 70-летней хозяйки. Труп лежал в колодце. У женщины была разбита голова. Рядом находился кирпич со следами крови.

Установить подозреваемого в убийстве правоохранителям не удалось. С орудия преступления был изъят запаховый след. Он стал единственной зацепкой в расследовании.

После этого мужчина выбросил тело в колодец и поджег дом. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

ФОТО: pixabay





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