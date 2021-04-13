|
Сборная Беларуси по хоккею готовится к главному старту года – Чемпионату мира
Источник материала: ОНТ
Накануне соревнований белорусы примут участие в международном турнире в Будапеште.
16 и 17 апреля команда под управлением Михаила Захарова сыграет с Австрией и Венгрией.
А после – дома проведет спарринги с россиянами. По словам главного тренера, в ближайшее время национальную команду пополнят Ник Бэйлен и Джефф Платт (пока они готовятся самостоятельно, по индивидуальной программе).
Также к сборной уже присоединились хоккеисты «Юности» Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Михаил Стефанович и Евгений Оксентюк, и Франсис Парэ из минского «Динамо».
Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Белорусы сыграют в группе «А» вместе со Словакией, Швецией, Чехией, Великобританией, Данией, Швейцарией и Россией.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне соревнований белорусы примут участие в международном турнире в Будапеште. 16 и 17 апреля команда под управлением Михаила Захарова сыграет с Австрией и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)