Сборная Беларуси по хоккею готовится к главному старту года – Чемпионату мира

Источник материала: ОНТ

Накануне соревнований белорусы примут участие в международном турнире в Будапеште.

16 и 17 апреля команда под управлением Михаила Захарова сыграет с Австрией и Венгрией.

А после – дома проведет спарринги с россиянами. По словам главного тренера, в ближайшее время национальную команду пополнят Ник Бэйлен и Джефф Платт (пока они готовятся самостоятельно, по индивидуальной программе).

Также к сборной уже присоединились хоккеисты «Юности» Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Михаил Стефанович и Евгений Оксентюк, и Франсис Парэ из минского «Динамо».

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Белорусы сыграют в группе «А» вместе со Словакией, Швецией, Чехией, Великобританией, Данией, Швейцарией и Россией.

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