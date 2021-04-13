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Смертельное ДТП в Лельчицком районе: автомобиль слетел в мелиоративный канал. Водитель погиб
Источник материала: ОНТ
Машина слетела в мелиоративный канал и перевернулась в Лельчицком районе. В результате погиб водитель,
Авария произошла 12 апреля возле деревни Глушковичи.
Спасатели достали машину из канала. Водитель был мертв.
ФОТО: pixabay
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Машина слетела в мелиоративный канал и перевернулась в Лельчицком районе. В результате погиб водитель, передает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное...
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