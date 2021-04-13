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Герасименя продала на eBay золотую медаль чемпионата мира

13.04.2021 16:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя продала на интернет-аукционе eBay золотую медаль чемпионата мира 2012 года в Турции.

Стартовая цена лота была 3000 долларов, однако за время торгов стоимость поднялась до 16 100.

Выставляя медаль на продажу, спортсменка поясняла, что хочет поддержать этим аукционом всех белорусов и зарядить их уверенностью в абсолютной победе и поделилась историей полученной в 2012 году медали, пишет tut.by.

«После двух серебряных медалей на Олимпийских играх меня переполняла злость, потому что я знала, что способна на большее. Мотивация к победе на чемпионате мира была невероятной. Я прилетела в Турцию с 200% уверенностью в своей победе, так как была в отличной физической форме. Перед заплывом я не чувствовала ни страха, ни волнения, я просто шутила и улыбалась, а через минуту побила свой личный рекорд, обошла своих конкурентов и получила прозвище „Ракета“. Черная лента, прикрепленная к медали, как мне кажется, символизирует всех жертв и политических заключенных в Беларуси», - рассказала Александра Герасименя.

Средства от продажи лота она планирует перечислить в Белорусский фонд спортивной солидарности.

 
 
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Призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя продала на...
 
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