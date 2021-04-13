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КГБ подтвердил задержание Александра Федуты

13.04.2021 16:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские чекисты подтвердили задержание политтехнолога Александра Федуты.

"Задержание произошло в рамках расследования возбужденного уголовного дела в соответствии со ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления", - сообщили в КГБ.

Федута проходит по одному уголовному делу с Григорием Костусевым.

На данный момент нет точной информации, где именно был задержан Александр Федута. Ранее сообщалось, что он пропал в Москве.

 
 
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Белорусские чекисты подтвердили задержание политтехнолога Александра Федуты.
 
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