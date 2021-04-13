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КГБ подтвердил: Федуту в Москве задержали чекисты

13.04.2021 16:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

КГБ подтвердил задержание политтехнолога Александра Федуты.

КГБ подтвердил: Федуту в Москве задержали чекисты
Как сообщили БелТА в КГБ, "Комитетом государственной безопасности в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления задержаны Григорий Костусев и Александр Федута". 

После проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий будет предоставлена полная информация по данной ситуации, говорится в сообщении.

Статья 108 УПК РБ - Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления

Об исчезновении Александра Федуты стало известно накануне, но перестал выходить на связь он еще 11 апреля. В это время он находился в Москве, где работал медиаконсультантом, и в ближайшее время в Минск не собирался.


Кто такой Александр Федута

Александр Федута - литератор, публицист, политолог. Он родился в 1964-м в Гродно, окончил филфак Гродненского университета. До того, как занялся политической и общественной деятельностью, работал учителем в школе.

Некоторые факты его биографии приводит ражио Свабода.

В 1990 году был избран секретарем ЦК ЛКСМБ (комсомола), в 1991-м — первым секретарем ЦК Союза молодежи.

В 1994 вошел в предвыборный штаб Александра Лукашенко, предложил ему помещение в офисе Союза молодежи.

В должности начальника Главного управления информации администрации президента передал распоряжение государственным газетам не печатать доклад депутата оппозиции БНФ Сергея Антончика о коррупции в окружении Лукашенко. Газеты вышли с "белыми пятнами", а Федута подал в отставку.

В апреле 1995 дал показания на заседании Конституционного суда в деле монополизации Лукашенко средств массовой информации.

Был избит неизвестными в подъезде своего дома в октябре 2000-го, когда баллотировался на выборах в Палату представителей.

В 2003-м в серии «Белорусский книгосбор» издал сборник писателя и журналиста Фаддея Булгарина, который стал первым посмертным изданием на его исторической родине.

Вместе с Сергеем Паньковским и Светланой Наумовой в 2003 создал сайт экспертного сообщества «Наше мнение».

Написал политическую биографию Александра Лукашенко, которая в 2005 году вышла в московском издательстве "Референдум".

В 2010 году участвовал в президентской кампании Владимира Некляева. В декабре 2010-го был арестован и несколько месяцев провел в следственном изоляторе КГБ («американке»), был признан узником совести. В апреле 2011-го был осужден на два года условно.

В 2017-м защитил докторскую диссертацию по литературоведению в Ягеллонском университете (Польша).

Александр Федута активно комментировал события политической и общественной жизни. В последнее время он постоянно выступал в рубрике «Мнение» телеканала "Белсат".
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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