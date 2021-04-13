КГБ подтвердил: Федуту в Москве задержали чекисты

Как сообщили БелТА в КГБ, "Комитетом государственной безопасности в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления задержаны Григорий Костусев и Александр Федута".





После проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий будет предоставлена полная информация по данной ситуации, говорится в сообщении.





Об исчезновении Александра Федуты стало известно накануне , но перестал выходить на связь он еще 11 апреля. В это время он находился в Москве, где работал медиаконсультантом, и в ближайшее время в , но перестал выходить на связь он еще 11 апреля. В это время он находился в Москве, где работал медиаконсультантом, и в ближайшее время в Минск не собирался.