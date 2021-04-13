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"Оценили риски": Фролов об отключении ЛЭП между Беларусью и Литвой

13.04.2021 16:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Оценка рисков": Фролов об отключении ЛЭП между Беларусью и Литвой
Учитывая, что страны Прибалтики решили отделяться от энергокольца БРЭЛЛ с 2025 года, а по сути ― выйти из единой энергосистемы бывшего СССР, к этому сроку действительно надо проводить испытания стабильности энергосистем и возможности работать в изолированном от энергокольца режиме, отмечает эксперт на радио Sputnik. 
© Photo : Министерство энергетики РБ
Как отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой изменит цены на электроэнергию

"Сейчас, насколько я понимаю, решается вопрос оценки рисков этого отделения, и вопрос о том, как с этими рисками справиться. Специфика взаимоотношений между Литвой и Беларусью заставляет невольно усматривать в происходящем какой-то политический подтекст, хотя скорее это наложение необходимого и возможного. Стабильность энергосистемы необходимо проверять до того, как вы будете отделяться, желательно заранее, чтобы не столкнуться с какими-то дикими неожиданностями, выявить риски и что-то  с ними делать", ― рассуждает Фролов.

Проводя испытания с отключением трансграничных ЛЭП Беларусь "делает то, что необходимо" вне зависимости от поисков некого политического подтекста в этих действиях, отмечает эксперт и напоминает, что Литва ранее неоднократно критиковала строительство БелАЭС в Беларуси, особенно после закрытия собственной Игналинской АЭС.

"Единая энергосистема, по сути, сохраняется еще со времен Советского Союза, и в этом плане Беларуси как части этой энергосистемы необходимо было протестировать, насколько стабильно они могут работать без перетоков в Литву или из Литвы", ― отмечает Фролов.

Напомним, ранее в Минэнерго Беларуси заявили об успешных испытаниях энергосистемы республики с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, такие отключения на минувшей неделе были проведены дважды ― 8 и 11 апреля. 

При этом ряд экспертов в перспективе прогнозируют рост цен на электричество, по крайне мере, для балтийской стороны после выхода из общего энергокольца с Россией и Беларусью. В техническом плане для стран Балтии в целом и Литвы в частности особых изменений не предвидится, однако цены на электроэнергию от поставщиков из Евросоюза будут выше в 4-5 раз.

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О политическом подтексте и реальных целях прошедших в Беларуси испытаний энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой рассуждает...
 
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