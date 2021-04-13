ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Карбалевич: Не исключено, что целью визита Лукашенко в Азербайджан является денежный вопрос

13.04.2021 16:47 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Карбалевич: Не исключено, что целью визита Лукашенко в Азербайджан является денежный вопрос
Архивное фото
Зачем белорусский правитель полетел в Баку?

Во вторник Лукашенко направился с официальным визитом в Азербайджан, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

— Официальные визиты вообще совершают для налаживания сотрудничества, для улучшения торговых отношений, получения инвестиций, возможно, получения каких-то кредитов, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Валерий Карбалевич.

Он не исключает того, что одной из целей визита является именно денежный вопрос.

— Его вполне можно рассматривать. Кроме того, известно, что Беларусь продавала в Азербайджан ракетные комплексы. Возможно, Азербайджан их уже использовал и ему еще может понадобиться оружие.

В конце концов, этот визит — возможность доказать всем, что у Лукашенко в стране все нормально, он может даже спокойно, не боясь, совершать зарубежные визиты, — говорит Карбалевич.

На вопрос, где еще с радостью могут принять Лукашенко, политолог заметил:

— Если не учитывать карантин, который сильно ограничил визиты, то есть много стран в Азии, Африке и Латинской Америке, где не обременены проблемами прав человека и проблемами легитимности власти.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, известно, что Беларусь продавала в Азербайджан ракетные комплексы.
 
Новости дня
Новости разные
 
У мужчины из Гродно банковские мошенники похитили более 11 тысяч. Снова - звонок в Viber
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by