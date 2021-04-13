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Минздрав заявил о начале третьей волны коронавируса

13.04.2021 16:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минздрав заявил о начале третьей волны коронавируса
Фото: БЕЛТА
В Беларуси началась третья волна COVID-19, сообщила журналистам начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, передает БЕЛТА.

«Начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией COVID-19 — мы это называем началом третьей волны», — сказала Инна Карабан.


Вместе с тем она заметила, что нет такого сильного роста заболеваемости, как это наблюдалось в ходе предыдущих двух волн.

«Рост постепенный, с еженедельным небольшим приростом. Но он заметен, поэтому мы объявляем о начале третьей волны», — добавила начальник отдела.


Инна Карабан обратила внимание на важность соблюдения мер профилактики: ношения масок в местах массового скопления людей и там, где невозможно соблюсти физическое дистанцирование. Также следует ограничить свои контакты. Сейчас достаточно теплая погода, поэтому есть возможность чаще проводить время на свежем воздухе.

В ближайшее время в организации здравоохранения поступит вакцина «Спутник V», которую разливает предприятие «Белмедпрепараты», начнется массовая вакцинация населения.

По состоянию на 12 апреля число привитых одной дозой вакцины составило 129 899 человек, двумя дозами — 41 688 человек.
 
 
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По состоянию на 12 апреля число привитых одной дозой вакцины составило 129 899 человек.
 
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