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Минздрав заявил о начале третьей волны коронавируса
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
«Начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией COVID-19 — мы это называем началом третьей волны», — сказала Инна Карабан.
Вместе с тем она заметила, что нет такого сильного роста заболеваемости, как это наблюдалось в ходе предыдущих двух волн.
«Рост постепенный, с еженедельным небольшим приростом. Но он заметен, поэтому мы объявляем о начале третьей волны», — добавила начальник отдела.
Инна Карабан обратила внимание на важность соблюдения мер профилактики: ношения масок в местах массового скопления людей и там, где невозможно соблюсти физическое дистанцирование. Также следует ограничить свои контакты. Сейчас достаточно теплая погода, поэтому есть возможность чаще проводить время на свежем воздухе.
В ближайшее время в организации здравоохранения поступит вакцина «Спутник V», которую разливает предприятие «Белмедпрепараты», начнется массовая вакцинация населения.
По состоянию на 12 апреля число привитых одной дозой вакцины составило 129 899 человек, двумя дозами — 41 688 человек.
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По состоянию на 12 апреля число привитых одной дозой вакцины составило 129 899 человек.
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