Минобороны заявило о нарушении белорусской границы со стороны Польши

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В связи с инцидентом вызвали атташе по вопросам обороны из польского посольства.

Как сообщает Минобороны, 12 апреля в 20.45 зафиксирован факт нарушения белорусской границы в воздушном пространстве со стороны Польши неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию.

В связи с данным инцидентом 13 апреля в Минобороны Беларуси вызвали атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Польша в Беларуси. Ему было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах.