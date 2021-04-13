|
Минобороны заявило о нарушении белорусской границы со стороны Польши
13.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В связи с инцидентом вызвали атташе по вопросам обороны из польского посольства.
Как
В связи с данным инцидентом 13 апреля в Минобороны Беларуси вызвали атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Польша в Беларуси. Ему было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с инцидентом вызвали атташе по вопросам обороны из польского посольства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)