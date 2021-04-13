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У мужчины из Гродно банковские мошенники похитили более 11 тысяч. Снова - звонок в Viber

13.04.2021 16:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У жителя Гродно банковские мошенники похитили более 11 тысяч рублей, сообщает СК.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: William Hook / Unsplash

По данным следствия, вечером 9 апреля неизвестный позвонил в Viber 59-летнему жителю Гродно и представился работником банка. Он сказал мужчине, что, используя его карт-счет, кто-то пытается взять кредит — и он как сотрудник отдела безопасности банка этим обеспокоен.

Для сохранности денег пенсионеру предложили заблокировать карту и изменить пароль интернет-банкинга. Он согласился, сообщив всю информацию, которую запрашивал звонивший. Через некоторое время мужчина обнаружил, что со счета похищено более 11 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере).

 
Теги: Гродно
 
 
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Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере).
 
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