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Александра Герасименя продала на аукционе свою золотую медаль

13.04.2021 16:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Многократная чемпионка по плаванию и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя 13 апреля продала на интернет-аукционе eBay свою золотую медаль чемпионата мира. Итоговая стоимость составила 16,1 тысячи долларов.

В аукционе на сайте eBay приняли участие 15 человек, которые сделали 61 ставку. За неделю стоимость лота выросла с 3 до 16,1 тысячи долларов. Золотую медаль спортсменка получила в 2012 году на чемпионате мира в Турции (заплыв на 50 метров вольным стилем). В описании лота приводятся ее слова: «Черная лента, прикрепленная к медали (единственной в моей коллекции), я полагаю, символизирует всех жертв и политических заключенных в Беларуси».

Александра Герасименя продала на аукционе свою золотую медаль

Деньги от продажи медали пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Напомним, 2 апреля спортсменку обвинили в нанесении ущерба репутации Беларуси, а 7 апреля Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело против руководителей Белорусского фонда спортивной солидарности Александры Герасимени и Александра Опейкина. По мнению следствия, «под давлением членов вышеуказанного „объединения“ из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий». В доме у родителей Герасимени и Опейкина прошли обыски.

 
 
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Многократная чемпионка по плаванию и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя 13 апреля продала на интернет-аукционе eBay свою...
 
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