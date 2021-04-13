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Александра Герасименя продала на аукционе свою золотую медаль
Источник материала: Onliner
Многократная чемпионка по плаванию и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя 13 апреля
В аукционе на сайте eBay приняли участие 15 человек, которые сделали 61 ставку. За неделю стоимость лота выросла с 3 до 16,1 тысячи долларов. Золотую медаль спортсменка получила в 2012 году на чемпионате мира в Турции (заплыв на 50 метров вольным стилем). В описании лота приводятся ее слова: «Черная лента, прикрепленная к медали (единственной в моей коллекции), я полагаю, символизирует всех жертв и политических заключенных в Беларуси».
Деньги от продажи медали пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности.
Напомним, 2 апреля спортсменку обвинили в нанесении ущерба репутации Беларуси, а 7 апреля Следственный комитет Беларуси
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Многократная чемпионка по плаванию и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя 13 апреля продала на интернет-аукционе eBay свою...
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