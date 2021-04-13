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Samsung Galaxy Fold 3 станет меньше предшественника
Источник материала: Onliner
Samsung серьезно изменит новое поколение Galaxy Z Fold,
Диагональ основного гибкого экрана составит 7,5 дюйма, а вспомогательный экран получит диагональ в 6,2 дюйма. У модели Galaxy Z Fold 2 параметры составляют 7,6 и 6,23 дюйма соответственно. Также слегка изменится пропорция смартфона: он станет немного ниже и шире, поэтому в сложенном состоянии уже не будет казаться слишком узким и высоким.
Емкость батареи тоже уменьшится: она будет равняться 4380 мА·ч вместо 4500 мА·ч у предшественника. Помимо этого ожидается поддержка стилуса S Pen. Информации о технических характеристиках пока что нет.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Mediatek MT6768 Helio P65, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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