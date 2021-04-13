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Samsung Galaxy Fold 3 станет меньше предшественника

13.04.2021 16:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Samsung серьезно изменит новое поколение Galaxy Z Fold, сообщает издание XDA-Developers со ссылкой на южнокорейский ресурс The Elec. По свежим данным, третье поколение складного смартфона будет меньше нынешнего.

Диагональ основного гибкого экрана составит 7,5 дюйма, а вспомогательный экран получит диагональ в 6,2 дюйма. У модели Galaxy Z Fold 2 параметры составляют 7,6 и 6,23 дюйма соответственно. Также слегка изменится пропорция смартфона: он станет немного ниже и шире, поэтому в сложенном состоянии уже не будет казаться слишком узким и высоким.

Емкость батареи тоже уменьшится: она будет равняться 4380 мА·ч вместо 4500 мА·ч у предшественника. Помимо этого ожидается поддержка стилуса S Pen. Информации о технических характеристиках пока что нет.

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Samsung серьезно изменит новое поколение Galaxy Z Fold, сообщает издание XDA-Developers со ссылкой на южнокорейский ресурс The Elec. По свежим данным, третье поколение складного...
 
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