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Минобороны заявило о нарушении госграницы Беларуси в воздушном пространстве. Речь идет о «неустановленном судне» со стороны Польши

13.04.2021 16:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Министерство обороны Беларуси заявило о нарушении государственной границы Республики Беларусь со стороны Польши. В связи с этим в оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Польша в Беларуси.

«12 апреля 2021 г. в 20:45 зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию.

В связи с данным инцидентом 13 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Польша в Республике Беларусь. Ему было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах», — говорится в сообщении.

Минобороны заявило о нарушении госграницы Беларуси в воздушном пространстве. Речь идет о «неустановленном судне» со стороны Польши

Мы обратились в пресс-службу Минобороны, чтобы узнать реакцию на это заявление со стороны Польши. Вот что журналистке Onliner рассказали в ведомстве: «Атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Польша в Беларуси доведенную до него информацию передаст руководству и в свою очередь доведет до нас информацию о результатах разбирательства». 

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня Министерство обороны Беларуси заявило о нарушении государственной границы Республики Беларусь со стороны Польши. В связи с этим в оборонное ведомство был...
 
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