Минобороны заявило о нарушении госграницы Беларуси в воздушном пространстве. Речь идет о «неустановленном судне» со стороны Польши

Источник материала: Onliner

Сегодня Министерство обороны Беларуси заявило о нарушении государственной границы Республики Беларусь со стороны Польши. В связи с этим в оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Польша в Беларуси.

«12 апреля 2021 г. в 20:45 зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию.

В связи с данным инцидентом 13 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Польша в Республике Беларусь. Ему было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах», — говорится в сообщении.





Мы обратились в пресс-службу Минобороны, чтобы узнать реакцию на это заявление со стороны Польши. Вот что журналистке Onliner рассказали в ведомстве: «Атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Польша в Беларуси доведенную до него информацию передаст руководству и в свою очередь доведет до нас информацию о результатах разбирательства».

(будет дополнено)