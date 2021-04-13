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Минобороны вызвало "на ковер" польского атташе из-за нарушения воздушной границы Беларуси

13.04.2021 17:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минобороны вызвало "на ковер" польского атташе из-за нарушения воздушной границы Беларуси.

"Министерство обороны 12 апреля в 20:45 зафиксировало факт нарушения воздушной государственной границы Беларуси неустановленным воздушным судном со стороны Польши", - говорится в сообщении ведомства.

Затем неустановленный объект вернулся на польскую территорию.

В связи с инцидентом Минобороны РБ заявило атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Польша в Беларуси "о необходимости расследовать инцидент и проинформировать о результатах и проинформировать белорусскую сторону о результатах разбирательства".

 
 
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Минобороны вызвало "на ковер" польского атташе из-за нарушения воздушной границы Беларуси.
 
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