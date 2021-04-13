"В марте текущего года НИЭИ Минэкономики опросил руководителей промышленных предприятий различных форм собственности. Мы охватили около 80% промпроизводства. Общий результат: бизнес демонстрирует рост позитивных ожиданий. Индекс промышленного оптимизма впервые за 12 лет перешел в положительную зону. То есть позитивных ответов стало больше, чем негативных", - утверждает Червяков.





По его словам, этот оптимизм обусловлен тем, что в марте возросло промышленное производство. Об увеличении выпуска сообщили более 40% руководителей.





"Оживился спрос на продукцию предприятий, почти треть ответов этому подтверждение. Оценки фактического изменения экспортного спроса также улучшились: четверть опрошенных руководителей сообщила о его росте, - рассказал министр. - Загрузка производственных мощностей в среднем по промышленности составила в марте 65%. При этом каждое четвертое предприятие использует более 80% своих мощностей".





Что касается ожиданий опрошенных руководителей предприятий в ближайшем будущем, в целом они оптимистичные. "42% опрошенных руководителей прогнозируют рост производства, только 7% - снижение", - уверяет чиновник.