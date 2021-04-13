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Глава белорусского Генштаба полетел в Москву. Российские тг-каналы утверждают - на переговоры о переброске войск РФ в Беларусь

13.04.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

13 апреля в Москве со вторым визитом за полмесяца находится начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Виктор Гулевич.

Там он встретился с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. В это же время российские тг-каналы начали "сливать" информацию о тайных переговорах о переброске на белорусско-украинскую границу российских войск. Вполне возможно, что это очередной элемент психологической войны между РФ и Украиной, пишет Телеграф.

«Стороны обменялись мнениями о вызовах и угрозах в регионе ответственности ОДКБ и за его пределами», — говорится в официальном сообщении Минобороны Беларуси по поводу визита начальника Генштаба в Москву.

Ранее в Минобороны сообщили, что Виктор Гулевич полетел в Москву для участия в заседании Военного комитета ОДКБ, которое состоится 14 апреля в Москве.

Участники заседания планируют:

обменяться мнениями относительно вызов и угроз военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ;

обсудить мероприятия совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2021 году;

рассмотреть вопросы, связанные с деятельностью Центра кризисного реагирования ОДКБ.

Ведутся переговоры о вводе российских войск на территорию Беларуси?

Весьма примечательно, что как раз во время визита белорусского военачальника в Москву российский политолог Андрей Суздальцев в своем тг-канале со ссылкой на российский тг-канал «Генерал СВР» опубликовал такую запись:



А вот, что сообщил этот телеграм-канал: «Дорогие подписчики и гости канала! Мы знаем и утверждаем, что вчера и сегодня российское руководство ведёт активные переговоры с Лукашенко о возможной переброске российских войск и вооружений на участки белорусско-украинской границы в районе Черниговской и Киевской областей. Предварительные даты — 1-5 мая».

Никаких официальных подтверждений таким переговорам нет. Однако и в Украине предполагают что-то неладное. В приграничных с Беларусью районах Ровенской области Украины ввели дополнительные ограничения пограничного контроля, которые будут действовать до конца 2021 года.

Напомним, что между соседями Беларуси – Россией и Украиной – вновь отмечается обострение. Затронуть конфликт, в случае чего, может также и нашу страну. В украинской разведке сообщают, что Россия готовит провокацию на границе с Украиной, чтобы оправдать вторжение в страну.

В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы «может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне». 

Европейское командование вооруженных сил США после этого привело войска в боевую готовность самого высокого уровня.
 
 
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13 апреля в Москве со вторым визитом за полмесяца находится начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Виктор Гулевич.
 
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