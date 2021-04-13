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Минобороны заявляет о нарушении воздушной границы Беларуси со стороны Польши

13.04.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12 апреля в 20:45 неустановленное воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси со стороны Польши и затем вернулось на польскую территорию, сообщает Минобороны РБ.

13 апреля в связи с инцидентом в Минобороны был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси. 

Беларуская сторона потребовала провести разбирательство и проинформировать о его результатах.
 
 
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12 апреля в 20:45 неустановленное воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси со стороны Польши и затем вернулось на польскую территорию, сообщает...
 
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