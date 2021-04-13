ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минобороны заявило о нарушении границы воздушным судном со стороны Польши

13.04.2021 17:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Министерство обороны заявило о нарушении государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Польши.

Минобороны заявило о нарушении границы воздушным судном со стороны Польши
Источник: mil.by

Факт нарушения, сообщает пресс-служба военного ведомства, был зафиксирован 12 апреля в 20:45. Отмечается, что неустановленное воздушное судно "в дальнейшем возвратилось на польскую территорию.

В связи с инцидентом 13 апреля в министерство вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси.

«Ему было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах», — говорится в сообщении пресс-службы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство обороны заявило о нарушении государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Польши.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ирина Шейк оригинальным способом поддержала Бритни Спирс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by